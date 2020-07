Afghanistan: talebani, cessate-il fuoco di tre giorni (Di martedì 28 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 28 LUG - I talebani hanno annunciato un cessate il fuoco di tre giorni durante l''Eid al-Adha, la festa musulmana del sacrificio. "Tutti i mujaheddin hanno l'ordine di astenersi dal ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) – ROMA, 28 LUG – I talebani hanno annunciato un cessate il fuoco di tre giorni durante l”Eid al-Adha, la festa musulmana del sacrificio. "Tutti i mujaheddin hanno l’ordine di astenersi dal comp ...

(ANSA-AFP) - KABUL, 28 LUG - Il presidente afgano Ashraf Ghani spera che i colloqui di pace con i talebani inizino "entro una settimana", in seguito al completamento dello scambio dei prigionieri. "Pe ...

