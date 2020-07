Adriano Celentano e Ornella Muti: “Tradiva perché si sentiva solo…” (Di martedì 28 luglio 2020) La loro è una delle storie d’amore clandestine più chiacchierate del panorama dello spettacolo italiano. Stiamo parlando di Adriano Celentano e Ornella Muti, coppia indimenticabile del grande schermo – come dimenticarli, ad esempio, ne Il bisbetico domato –, il cui feeling, però, si è spinto ben oltre il limite del set. I due all’epoca erano entrambi impegnati. Lui sposato con Claudia Mori, l’attrice che aveva incontrato nel 1963 e con, da quel momento in poi, avrebbe costruito un amore destinato a durare nel tempo. Lei, invece, impegnata con Andrea Facchinetti, che avrebbe poi sposato nel 1988. Il rapporto tra Adriano Celentano e Ornella Muti Erano gli anni Ottanta quando ... Leggi su velvetgossip

