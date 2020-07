Accordo Fca-Invitalia, previsto lancio in Italia della Jeep Compass (Di martedì 28 luglio 2020) Fca lancia in Italia la produzione della Jeep Compass, anche in versione elettrificata. È quanto prevede il Contratto di sviluppo firmato con InvItalia per ampliare la capacità produttiva dello stabilimento Fca di Melfi, in Basilicata. Nell'Accordo sono compresi investimenti per 136 milioni di euro sostenuti da agevolazioni, nella forma di contributo a fondo perduto, per 29,5 milioni. Previsti anche cento nuovi addetti da assumere entro il 2022 nello stabilimento, dove sarà reinserito il personale attualmente in contratto di solidarietà. Leggi su tg24.sky

Fca lancia in Italia la produzione della Jeep Compass, anche in versione elettrificata. E' quanto prevede il Contratto di sviluppo firmato con Invitalia per ampliare la capacità produttiva dello stabi ...

