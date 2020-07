Acciaio: Federacciai, ‘per produzione Italia atteso calo -15% nel 2020’ (Di martedì 28 luglio 2020) Milano, 28 lug. (Adnkronos) – La produzione Italiana di Acciaio “sta vedendo un lieve recupero”. Lo ha detto Alessandro Banzato, presidente di Federacciai e Acciaierie Venete, in occasione di un webinar di siderweb. “Il fatto che a giugno – spiega – si sia registrato un calo solo del 13% tendenziale potremmo definirlo incoraggiante, dopo il -42,5% di aprile e il -16,3% di maggio. E non dimentichiamoci che l’ex Ilva, il player più importante in Italia, sta viaggiando su livelli produttivi minimali. Se questa graduale ripresa dovesse consolidarsi nei prossimi mesi ‘ sottolinea Banzato – potremmo pertanto ipotizzare una chiusura dell’anno a -15%, in linea con le previsioni per l’Europa. La mia speranza è ... Leggi su calcioweb.eu

