A Lampedusa migranti sbarcano con barboncino, bagagli e cappello di paglia: la verità sulla foto che fa discutere (Di martedì 28 luglio 2020) C'è anche un barboncino bianco, tenuto al guinzaglio, insieme con gli 11 tunisini , fra cui tre donne, sbarcati ieri a Lampedusa. L'imbarcazione è stata intercettata dalla Guardia costiera al largo ... Leggi su leggo

Un ‘incontro’ molto atteso dal governatore Musumeci che in merito all’emergenza migranti nella nostra Isola ha più volte tuonato: “La Sicilia non può essere trattata come una colonia”. Domani, alle or ...Migranti in fuga a Porto Empedocle. Lamorgese invia i militari a presidio delle strutture di accoglienza. Luglio di fuoco sul fronte migranti: gli sbarchi si intensificano, così come le fughe di massa ...