‘365 giorni’, dopo il successo mondiale su Netflix arriva il sensuale album d’esordio di Michele Morrone (Di martedì 28 luglio 2020) È indubbiamente uno dei personaggi più amati e discussi del momento l’attore Michele Morrone: dopo diversi ruoli in produzioni italiane come Sirene o Come un Delfino e la partecipazione a Ballando Con Le Stelle, il 29enne di Melegnano ha trovato il successo grazie al film Netflix 365 giorni. Tratto dai romanzi della scrittrice polacca Blanka Lipińska, il lungometraggio ha non ha mancato di far discutere a causa delle scene super hot che hanno reso Morrone un sex symbol mondiale. Ad oggi il suo profilo Instagram conta, infatti, più di nove milioni di follower e il suo successo non sembra volersi arrestare: è prevista per venerdì 31 luglio l’uscita dell’album di esordio di ... Leggi su isaechia

