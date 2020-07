100 milioni ‘posson bastare’: il Manchester United torna all’assalto per Sancho (Di martedì 28 luglio 2020) Il Manchester United fa sul serio per Jadon Sancho. Il giocatore del Borussia Dortmund ha impressionanto anche in questa stagione e il club inglese, nonostante i vari tentativi già respinti da parte del club tedesco, sembra non aver affatto rinunciato all'idea di acquistarlo e sarebbe pronto ad una pazza offerta.Manchester United: 100 milioni per Sanchocaption id="attachment 765785" align="alignnone" width="594" Sancho (Getty Images)/captionCome riporta la Bild, con l'ingresso in Champions League dei Red Devils, sembra poter presto arrivare l'ennessimo tentativo per il talento del Borussia Dortmund Jadon Sancho. Secondo quanto si apprende, il Manchester United avrebbero presentato una prima ... Leggi su itasportpress

