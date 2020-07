Zoff: «Sarri ha una rosa unica, la Juve ha tutte le carte per vincere la Champions» – ESCLUSIVA (Di lunedì 27 luglio 2020) Dino Zoff ha parlato in ESCLUSIVA ai nostri microfoni commentando il nono scudetto consecutivo della Juventus. Le sue parole Da là dietro la prospettiva è diversa, sicuramente unica. E Dino Zoff si è goduto ogni istantanea della sua immensa carriera: scudetti, campionati del Mondo e d’Europa, difese da recitare a memoria e avversari da brividi. Ha guidato dai pali, poi allenato, infine visto generazioni di Juventus con un tratto in comune. Il carattere e la vittoria inseguita ad ogni costo, quel DNA bianconero che oggi vale nono scudetto consecutivo. Un giudizio sulla stagione della Juventus «Meglio di così si muore. I giudizi sono positivi sotto tutti gli aspetti» Meglio di così si può vincere ... Leggi su calcionews24

MPerardi : Un inciso. Quelli che vogliono #Pirlo al posto di #Sarri sono gli stessi che volevano #Maifredi al posto di #Zoff.… - mario_cama : Sarri sta scherzando col fuoco! Alla Juve sono stati fatti fuori allenatori anche dopo un anno con vittorie (vedi Z… - Jonas62712964 : RT @Radio1Rai: ???Dino #Zoff a #ZonaCesarini: 'Non mi aspettavo un #Var così fiscale. #JuveLazio? Partita importante, anche se entrambe veng… - GHERARDIMAURO1 : RT @Radio1Rai: ???Dino #Zoff a #ZonaCesarini: 'Non mi aspettavo un #Var così fiscale. #JuveLazio? Partita importante, anche se entrambe veng… - Radio1Sport : RT @Radio1Rai: ???Dino #Zoff a #ZonaCesarini: 'Non mi aspettavo un #Var così fiscale. #JuveLazio? Partita importante, anche se entrambe veng… -

Ultime Notizie dalla rete : Zoff Sarri Zoff non ci sta: «Esagerato parlare di esonero per Sarri» Calcio News 24 Zoff: «Sarri ha una rosa unica, la Juve ha tutte le carte per vincere la Champions» – ESCLUSIVA

Da là dietro la prospettiva è diversa, sicuramente unica. E Dino Zoff si è goduto ogni istantanea della sua immensa carriera: scudetti, campionati del Mondo e d’Europa, difese da recitare a memoria e ...

Serie Juventus. I bianconeri vincono il nono scudetto consecutivo

La nona sinfonia bianconera, con qualche stonatura di troppo, arriva dopo la vittoria contro la Sampdoria per 2-0, arriva in una sera d’estate, quando generalmente le squadre sono in ritiro, quando si ...

Da là dietro la prospettiva è diversa, sicuramente unica. E Dino Zoff si è goduto ogni istantanea della sua immensa carriera: scudetti, campionati del Mondo e d’Europa, difese da recitare a memoria e ...La nona sinfonia bianconera, con qualche stonatura di troppo, arriva dopo la vittoria contro la Sampdoria per 2-0, arriva in una sera d’estate, quando generalmente le squadre sono in ritiro, quando si ...