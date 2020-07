Zaki: Zingaretti, il governo si attivi con l'Ue (Di lunedì 27 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 27 JUL - " La decisione dell'Egitto di prolungare il carcere per Patrick Zaki di altri 45 giorni è una violazione dei diritti umani. Chiedo al governo di attivarsi con l'Unione Europea ... Leggi su corrieredellosport

Patrick Zaki rimane in prigione: i giudici egiziani rinnovano la carcerazione di altri 45 giorni. Zingaretti: “Governo si attivi con l’Ue”

I giudici del tribunale del Cairo raffreddano il lieve entusiasmo nato dopo la decisione di convocare una nuova udienza per esaminare il caso di Patrick Zaki dopo 15 giorni, e non 45 come previsto dal ...

