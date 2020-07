Zaki, prolungata detenzione per lo studente dell’Università di Bologna (Di lunedì 27 luglio 2020) Patrick Zaki, studente egiziano dell’Università di Bologna, dovrà restare in carcere per almeno altri quarantacinque giorni, come confermato all’ANSA dai suoi avvocati. La detenzione di George Patrick Zaki, uno studente egiziano dell’Università di Bologna, è stata prolungata di altri quarantacinque giorni. La notizia è stata confermata dall’ANSA dopo aver sentito il suo avvocato Hoda Nasrallah. … L'articolo Zaki, prolungata detenzione per lo studente dell’Università di Bologna proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

