Zaki: Farnesina, forte preoccupazione per decisione egiziana (Di lunedì 27 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 27 LUG - La Farnesina mantiene la massima attenzione sul caso di Patrick Zaki ed esprime forte preoccupazione per la decisione delle Autorità egiziane di prolungare la sua detenzione in ... Leggi su corrieredellosport

