Zaia su Riapertura Scuola: Siamo in Alto Mare (Di lunedì 27 luglio 2020) Nel corso della conferenza stampa alla sede della protezione civile regionale, il governatore del Veneto Zaia ha parlato della Riapertura della Scuola. In merito alla Scuola, Zaia afferma: “Ad oggi “Siamo in Alto Mare, o meglio, ci sono delle decisioni che non sono sostenibili“. Il governatore del Veneto aggiunge che con le strutture attuali “il distanziamento sociale è insostenibile in classe“. Zaia conclude parlando di trasporti: “C’è chi continua a sostenere che sia necessario mantenere le distanze sui mezzi pubblici ma cosi’ non si riesce a garantire il servizio“. Leggi su youreduaction

