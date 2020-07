Yemen, l’ong: “Riparare super petroliera e salvare il Mar Rosso” (Di lunedì 27 luglio 2020) ROMA – L’ong Human rights watch rivolge un appello alle autorità Houthi, il gruppo yemenita che ha il controllo della capitale Sana’a, affinché consentano agli esperti delle Nazioni Unite l’accesso ad una “super petroliera” ormeggiata al largo della costa dello Yemen, in quanto è danneggiata e rischia di sversare oltre un milione di barili di greggio nel Mar Rosso. L’organizzazione statunitense in una nota rilancia la richiesta dei funzionari delle Nazioni Unite, che da tempo seguono la vicenda e hanno avvertito: “una fuoriuscita avrebbe conseguenze catastrofiche sulle condizioni ambientali e umanitarie del Paese, tra cui la distruzione dei mezzi di sussistenza (per la popolazione, ndr) e la chiusura del porto di Hodeida, un’ancora di salvezza per milioni di yemeniti che dipendono dalle importazioni commerciali e dagli aiuti umanitari”. Leggi su dire

