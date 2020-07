Xbox Series X protagonista di un nuovo evento il prossimo mese? (Di lunedì 27 luglio 2020) Mentre la risposta all'Xbox Games Showcase di luglio non è stata esattamente esaltante, i fan sono ancora affamati di informazioni e vogliono sapere di più su Xbox Series X e sui suoi giochi. Ancora più entusiasta di condividere informazioni sembra essere Microsoft, a quanto pare. Phil Spencer ha recentemente accennato alla possibilità che altre notizie su Xbox arriveranno abbastanza presto. In particolare, il boss di Xbox ha detto che novità potrebbero arrivare ad agosto, il che farebbe pensare a un nuovo evento dedicato alla next-gen.I commenti di Spencer arrivano tramite un'intervista con il canale Youtube iJustine. Verso la fine dell'intervista, mentre si parla di Xbox Series X, Spencer afferma di ... Leggi su eurogamer

CrossfireX: il trailer mostrato girava su PC e non su Xbox Series X Tom's Hardware Italia Halo Infinite: Nuovi dettagli sul mondo di gioco

Nel corso del recente Xbox Games Showcase, Microsoft ha mostrato il primo Gameplay di Halo Infinite, oggi sono stati diffusi nuovi e interessanti dettagli che vi riportiamo a seguire, riguardanti la s ...

Halo Infinite: Nuove e interessanti informazioni sul mondo di gioco

struttura dove i Precursori conducevano esperimenti su cavie umane Vi ricordo che Halo Infinite uscirà per fine anno in concomitanza del lancio della Xbox Series X, ma sarà disponibile anche su PC e ...

Nel corso del recente Xbox Games Showcase, Microsoft ha mostrato il primo Gameplay di Halo Infinite, oggi sono stati diffusi nuovi e interessanti dettagli che vi riportiamo a seguire, riguardanti la struttura dove i Precursori conducevano esperimenti su cavie umane Vi ricordo che Halo Infinite uscirà per fine anno in concomitanza del lancio della Xbox Series X, ma sarà disponibile anche su PC e ...