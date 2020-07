Xbox Series X, Game Pass e retrocompatibilità: Microsoft darà ai giocatori 'molti motivi' per acquistare la next-gen (Di lunedì 27 luglio 2020) Microsoft, con Xbox Series X, vuole offrire un valore agli acquirenti della nuova console. Con un'attenzione particolare alla retrocompatibilità e con Microsoft che continua a spingere su Xbox Game Pass, la società ha più assi nella manica per attrarre il pubblico su Xbox Series X.In un'intervista con Alanah Pearce, Aaron Greenberg, responsabile marketing di Xbox, ha affermato che Microsoft darà ai giocatori 'molti motivi' per acquistare la console next-gen.Greenberg ha sottolineato innanzitutto il fatto che per la prima volta una nuova console ... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : Xbox Series CrossfireX: il trailer mostrato girava su PC e non su Xbox Series X Tom's Hardware Italia Hyper Scape sarà disponibile al lancio di PS5 e Xbox Series X

Poche settimane fa Hyper Scape ha iniziato la beta gratuita ed era stato mostrato durante l’Ubisoft Forward. È notizia recente, invece, che Hyper Scape sarà disponibile dal Day One di entrambe le cons ...

Yakuza: Like a Dragon – nuovo trailer, confermate versioni PS5 e Xbox Series X

Yakuza: Like a Dragon si è mostrato in un nuovo trailer chiamato “Heroes of Tomorrow”. Il trailer è completamente sottotitolato in italiano e addirittura doppiato in inglese, cosa che non accadeva dal ...

