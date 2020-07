Woman 99: Nina Dobrev sarà protagonista della serie ispirata all'omonimo romanzo (Di lunedì 27 luglio 2020) Nina Dobrev sarà protagonista, nonché produttrice esecutiva, di Woman 99 una nuova serie tv ispirata all'omonimo romanzo scritto da Greer Macallister. Nina Dobrev sarà la protagonista di Woman 99, una nuova serie tv di cui sarà anche produttrice esecutiva al fianco della produttrice Bruna Papandrea, un progetto ispirato all'omonimo romanzo scritto da Greer Macallister che esplora i temi della malattia mentale. La star di The Vampire Diaries Nina Dobrev si cimenterà in un nuovo progetto ... Leggi su movieplayer

