Wolff contro la Ferrari: Il motore 2019? Altra brutta storia (Di lunedì 27 luglio 2020) Oltre al danno la beffa. Non fosse bastato un avvio di campionato da dimenticare per la Ferrari, arriva anche la botta del team principal Mercedes Toto Wolff che non sazio del dominio in pista delle sue monoposto e di tutte quelle motorizzate Mercedes, in un'intervista attacca le dichiarazioni Ferrari sul motore 2019. «Le direttive tecniche... un'Altra brutta storia. C'è una regolamento chiaro sulle power unit» è stato il commento del manager alle spiegazioni date dal Team Ferrari sull'inizio difficile di stagione a causa delle direttive tecniche emesse dalla FIA nel 2019 che avrebbero penalizzato il team di Maranello. Non ci ha girato attorno il team principal della ... Leggi su iltempo

DelgadoSveva : RT @tempoweb: Wolff contro la Ferrari: Il motore 2019? Altra brutta storia #toto wolff #ferrari #mercedes #formula uno #principal #fia #tea… - MarianoFroldi : RT @tempoweb: Wolff contro la Ferrari: Il motore 2019? Altra brutta storia #toto wolff #ferrari #mercedes #formula uno #principal #fia #tea… - tempoweb : Wolff contro la Ferrari: Il motore 2019? Altra brutta storia #toto wolff #ferrari #mercedes #formula uno #principal… - Pancio27 : @diegocatalano77 @lucapatrone73 @FUnoAT Non credo che ci sia un preciso contro,ma più un preciso pro.Vedo che chi s… - Pancio27 : @deadlinex Ad ogni modo,possiamo dire tutto contro la FERRARI,però se non si risolve la questione con Wolff,non cam… -

Ultime Notizie dalla rete : Wolff contro Wolff: "Le direttive tecniche? Altra brutta storia" La Gazzetta dello Sport Mercedes: dominio figlio delle regole, ma la Red Bull...

Nell’arco di due settimane la Mercedes sembra aver ipotecato la stagione, o forse due a causa dei regolamenti tecnici varati in primavera. Le speranze per provare a mettere in dubbio un verdetto che s ...

Nei quartieri popolari di Caracas la lotta contro il coronavirus è comunitaria

Il gruppo di medici sale per le strade della collina del quartiere Lídice, a La Pastora, Caracas. La maggior parte di loro sono cubani, lavorano nel Centro de Diagnóstico Integral situato più in basso ...

Nell’arco di due settimane la Mercedes sembra aver ipotecato la stagione, o forse due a causa dei regolamenti tecnici varati in primavera. Le speranze per provare a mettere in dubbio un verdetto che s ...Il gruppo di medici sale per le strade della collina del quartiere Lídice, a La Pastora, Caracas. La maggior parte di loro sono cubani, lavorano nel Centro de Diagnóstico Integral situato più in basso ...