Visitato cinque volte e rimandato a casa: aveva un tumore (Di lunedì 27 luglio 2020) La figlia di un pensionato di 77 anni racconta al “Gazzettino” l’odissea vissuta dal padre. Solo alla sesta visita i medici si sono accorti della malattia, ormai impossibile da curare. Nelle precedenti cinque visite nulla era saltato fuori ed era stato rimandato a casa Sei accessi al pronto soccorso, sempre con forti dolori al petto … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Corriere : Cinque volte visitato in ospedale e rimandato a casa. Ma aveva un tumore - danieledv79 : RT @Corriere: Cinque volte visitato in ospedale e rimandato a casa. Ma aveva un tumore - liberaevivi : Pordenone, cinque volte visitato in ospedale e rimandato a casa. Ma aveva un tumore - maurizifo : RT @Corriere: Cinque volte visitato in ospedale e rimandato a casa. Ma aveva un tumore - Corriere : Cinque volte visitato in ospedale e rimandato a casa. Ma aveva un tumore -

Ultime Notizie dalla rete : Visitato cinque Pordenone, cinque volte visitato in ospedale e rimandato a casa. Ma aveva un tumore Corriere della Sera Pordenone, cinque volte visitato in ospedale e rimandato a casa. Ma aveva un tumore

Sei accessi al pronto soccorso, sempre con forti dolori al petto e alle gambe. Cinque volte rimandato a casa e solo dopo l’ultima visita la diagnosi: tumore. Marcello Gregolin, un pensionato di 77 ann ...

Due ragazze aggredite e rapinate all'uscita dalla discoteca da cinque uomini

Una ragazza è stata prima rapinata e poi minacciata, questa mattina all'alba, a Milano, all'esterno del Parco Sempione, da un gruppo di aggressori, secondo testimonianze immigrati, che l'hanno circond ...

Sei accessi al pronto soccorso, sempre con forti dolori al petto e alle gambe. Cinque volte rimandato a casa e solo dopo l’ultima visita la diagnosi: tumore. Marcello Gregolin, un pensionato di 77 ann ...Una ragazza è stata prima rapinata e poi minacciata, questa mattina all'alba, a Milano, all'esterno del Parco Sempione, da un gruppo di aggressori, secondo testimonianze immigrati, che l'hanno circond ...