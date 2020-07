Violenza di genere, sit-in vittorioso: sì alla legge regionale (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sì alla legge regionale contro la Violenza di genere e l’omotransfobia. Finisce con una buona notizia il sit-in organizzato stamattina sotto il Palazzo del Consiglio regionale. Ovvero l’impegno del presidente del Consiglio regionale, Rosa D’Amelio a portare in Aula il testo di legge nella prossima seduta, entro questa settimana. Un parto travagliato verrebbe da dire: dopo bene nove mesi di lavoro il testo licenziato 15 giorni fa sarebbe dovuto approdare in Aula oggi ed invece venerdì “è arrivata la doccia gelata” come spiegano Alfi Le Maree, Antinoo Arcigay Napoli e Atn – Associazione Transessuale Napoli. Rimandando tutto a martedì, ovvero il giorno ... Leggi su anteprima24

