Violenza di genere durante il lockdown. Aumentano le donne vittime di omicidi volontari. A uccidere sono sempre di più partner o ex (Di lunedì 27 luglio 2020) Il periodo del lockdown ha influito positivamente sul numero totale degli omicidi, ma non sugli omicidi con vittime di sesso femminile. È uno dei dati più significativi che emerge dal report elaborato dal Servizio analisi criminale della direzione della Polizia criminale diretta dal prefetto Vittorio Rizzi. Il documento analizza l’andamento dei reati riconducibili alla Violenza di genere nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2020, confrontato con l’analogo periodo dell’anno precedente. sono stati esaminati, in particolare, i cosiddetti reati spia relativi alla Violenza di genere e i delitti potenzialmente riconducibili a liti familiari, soprattutto se consumati in ambito ... Leggi su lanotiziagiornale

