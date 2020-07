Vigorito cittadino onorario di Benevento: plebiscito in Consiglio (FOTO e VIDEO) (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Il presidente Oreste Vigorito è ufficialmente beneventano. Questa mattina, poco prima del Consiglio comunale, gli è stata riconosciuta la cittadinanza onoraria suffragata da un plebiscito bipartisan. Dopo i convenevoli e le FOTO di rito, ha aperto la serie di interventi il primo cittadino di Benevento, Clemente Mastella: “Oreste Vigorito non è solo protagonista di una impresa eccezionale sportiva ma è anche imprenditore serio, un vero punto di riferimento per alcune aree interne destinate all’abbandono”. Una intro, seguita da un’altra voce istituzionale, quella del delegato allo sport del comune di Benevento, Enzo Lauro: “E’ una giornata storica per la ... Leggi su anteprima24

