VIDEO | Pubblica Amministrazione, Dadone: “Smart working? No alla paura del nuovo” (Di lunedì 27 luglio 2020) ROMA – Sfruttare in questa fase post lockdown lo smart working, “anche se si possono prevedere ingressi alternati e front office distanziati con orari e su prenotazione”. La ministra per la Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone difende il lavoro agile e invita “a non arroccarsi sulla paura del nuovo”. Il governo, assicura in un dibattito organizzato dalla Federazione Lavoratori Pubblici e Funzione Pubblica, con Consenso Europa e la media partnership di agenzia Dire, è attivo sui rientri al lavoro in sicurezza “ma ora dobbiamo essere in grado di portare avanti l’esperimento dello smart working”. Secondo la ministra bisogna cambiare ottica sul lavoro e improntarlo sul risultato, questo “spingerebbe anche a stanare i cosiddetti fannulloni”. Secondo la Federazione Lavoratori Pubblici sono tre le priorità a cui deve pensare la politica: “riorganizzazione del lavoro, innovazione digitale e rinnovo del contratto. Il governo deve avere una visione strategica del Paese”, chiede il segretario generale FLP, Marco Carlomagno. Quindi stop a interventi frammentati e discontinui. Per il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, è invece “un passo imprescindibile” la semplificazione delle leggi del sistema fiscale. “Sono circa 800 – dice- e non ci si mette mano dalla fine degli anni ’60. Le leggi possono dare una mano ma la loro riduzione e’ necessaria”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: VIDEO | Pubblica Amministrazione, Dadone: “Smart working? No alla paura del nuovo” VIDEO | Da Perugia a Parigi, l’amore migrante nella musica dei Guappecartò Strage Bologna, la cerimonia in piazza Maggiore si prenota come il cinema. Ed ecco 3 murales per le vittime Coronavirus, Bocelli: “Umiliato e offeso, ho violato il lockdown” Tg Politico Parlamentare, edizione del 27 luglio 2020 A Porto Empedocle migranti in fuga in massa dalla tensostruttura della Protezione Civile Leggi su dire

Tg3web : Isolati 9 anticorpi, i più efficaci contro il coronavirus, alla Columbia University di New York che pubblica uno st… - FogliAdriano : RT @RadioSavana: Delirio in Italia: italiani controllati dall'esercito con i mitra mentre le #risorseINPS clandestini scappano dai centri d… - thucydide34 : RT @RadioSavana: Delirio in Italia: italiani controllati dall'esercito con i mitra mentre le #risorseINPS clandestini scappano dai centri d… - Lore41714593 : RT @StaseraItalia: 'Tu fai a me mille euro di multa se mi levo la mascherina ma non fai il test agli stranieri che arrivano dai paesi a ris… - HornbeamJoe : RT @RadioSavana: Delirio in Italia: italiani controllati dall'esercito con i mitra mentre le #risorseINPS clandestini scappano dai centri d… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Pubblica Chelsea, Mason Mount in gol su punizione: segnava così già da bambino. VIDEO Sky Sport Gianluigi Paragone a Rovigo: "Si esce dalla moneta unica senza referendum. Italexit al governo per abbandonare l'Euro" [VIDEO]

ROVIGO - Gianluigi Paragone sceglie Rovigo per lanciare il prprio nuovo partito politico Italexit. Parole d'ordine: usciamo dalla UE e scardiniamo il neoliberismo. Nasce un nuovo partito per dar voce ...

Inchiesta camici, Fontana in Aula: "La mia integrità non si discute" VIDEO

"Ho deciso di essere qui non solo per affermare la verità dei fatti, ma anche per voltare pagina e affrontare con forza la volontà di andare oltre, affrontando un presente pieno di incognite e guardan ...

ROVIGO - Gianluigi Paragone sceglie Rovigo per lanciare il prprio nuovo partito politico Italexit. Parole d'ordine: usciamo dalla UE e scardiniamo il neoliberismo. Nasce un nuovo partito per dar voce ..."Ho deciso di essere qui non solo per affermare la verità dei fatti, ma anche per voltare pagina e affrontare con forza la volontà di andare oltre, affrontando un presente pieno di incognite e guardan ...