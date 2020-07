VIDEO | Lombardia, la maggioranza: “Fontana un signore, santo subito” (Di lunedì 27 luglio 2020) MILANO – Per la maggioranza di centrodestra della Lombardia è “santo subito”, per il Pd “debole e pronto a lasciare”. E il M5S ne chiederà le dimissioni. Sono polarizzate le reazioni al discorso del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, che questa mattina è intervenuto in consiglio regionale per riferire sull’indagine che lo coinvolge nell’ambito della fornitura di camici alla Regione Lombardia da parte di Dama spa, l’azienda del cognato del presidente. Da sabato il governatore lombardo risulta iscritto nel registro degli indagati della Procura di Milano sull’ipotesi di frode in pubbliche forniture. Leggi su dire

GrimoldiPaolo : Apprezzo l’energia e la determinazione di @FontanaPres nel ribadire quanto fatto negli anni dell’amministrazione re… - pfmajorino : Inchiesta su Fontana, le cinque contraddizioni del governatore della Lombardia sul caso dei camici - La7tv : #omnibus Pietro Senaldi: 'La sinistra ha un solo modo per accedere al potere in Lombardia quello giudiziario'… - MarcoFinizio74 : RT @Azione_it: “Presidente #Fontana, io sono garantista e oggi non mi interessa l’aspetto giudiziario, credo però sia arrivato il momento p… - BomprezziMarco : RT @Azione_it: “Presidente #Fontana, io sono garantista e oggi non mi interessa l’aspetto giudiziario, credo però sia arrivato il momento p… -