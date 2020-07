VIDEO Juventus, non solo Dybala: Danilo out per infortunio, contro il Lione… (Di lunedì 27 luglio 2020) Brutte notizie per la Juventus.Il numero 10 della Juventus, Paulo Dybala è stato sottoposto questa mattina ad esami radiologici che hanno evidenziato "un'elongazione del muscolo retto femorale della coscia sinistra". Lo ha comunicato la Juventus attraverso una nota diramata sul proprio sito di riferimento. Le condizioni dell'ex Palermo "verranno valutate di giorno in giorno". Anche Danilo è stato sottoposto ad esami diagnostici, che "sono risultati negativi".Il tecnico della Juventus, dunque, proverà a recuperare i due calciatori in vista della della sfida di Champions League contro il Lione. Leggi su mediagol

