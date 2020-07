VIDEO - Hamsik compie 33 anni: il Napoli gli dedica un post per gli auguri (Di lunedì 27 luglio 2020) 33 anni oggi per Marek Hamsik, secondo compleanno lontano da Napoli per il centrocampista slovacco, oggi al Dalian, in Cina. Leggi su tuttonapoli

sscnapoli : ?? Buon compleanno, #Hamsik! ?? #ForzaNapoliSempre - VincenzoLombar1 : RT @sscnapoli: ?? Buon compleanno, #Hamsik! ?? #ForzaNapoliSempre - Ahmednaaabil : RT @sscnapoli: ?? Buon compleanno, #Hamsik! ?? #ForzaNapoliSempre - Gabriele_Vernuz : RT @sscnapoli: ?? Buon compleanno, #Hamsik! ?? #ForzaNapoliSempre - louvreless16 : RT @sscnapoli: ?? Buon compleanno, #Hamsik! ?? #ForzaNapoliSempre -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Hamsik Hamsik, sono 33! Gli auguri del Napoli | VIDEO CalcioNapoli1926.it Napoli-Milan 2-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

Nel finale ingenuità di Saelemaekers, che si fa ammonire due volte in due minuti e termina la sua partita con qualche minuto d’anticipo sul fischio finale. Napoli e Milan pareggiano al San Paolo, un 2 ...

VIDEO - Hamsik show in allenamento: "Scusami per il doppio tunnel in 10 secondi"

L'ex capitano del Napoli Marek Hamsik non ha perso il suo tocco di classe. Lo slovacco ha pubblicato su Instagram un video dell'allenamento con la squadra del Dalian Yifang, suo attuale club. Durante ...

Nel finale ingenuità di Saelemaekers, che si fa ammonire due volte in due minuti e termina la sua partita con qualche minuto d’anticipo sul fischio finale. Napoli e Milan pareggiano al San Paolo, un 2 ...L'ex capitano del Napoli Marek Hamsik non ha perso il suo tocco di classe. Lo slovacco ha pubblicato su Instagram un video dell'allenamento con la squadra del Dalian Yifang, suo attuale club. Durante ...