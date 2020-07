VIDEO | Da Perugia a Parigi, l’amore migrante nella musica dei Guappecartò (Di lunedì 27 luglio 2020) ROMA – L’amore migrante. Da una parte, quello di una figlia per un padre, costretto a lasciare la sua Fiume, devastata dalla guerra, per fuggire in Svezia. E dall’altra quello di un quintetto strumentale, i Guappecartò, nati come musicisti di strada nel 2004 a Perugia, che hanno intrapreso un percorso artistico che li ha portati a Parigi stabilmente, per il desiderio di poter suonare i loro strumenti e condividere la loro musica oltre i confini italiani. È così che è nato l’album ‘Sambol – Amore Migrante‘, da cui è stato estratto il singolo ‘Balkanika’, con tanto di premiatissimo videoclip. Previous Next Leggi su dire

VIDEO La scoperta del Wwf Perugia, discarica a cielo aperto in mezzo al bosco a Spoleto: "Bomba ecologica"

Carlotta, morta a 18 anni in un incidente a Mykonos davanti alle amiche: "L'abbiamo vista volare"

Sono già rientrate in Italia le sette amiche di Carlotta Martellini, la 18enne di Perugia morta nei giorni scorsi in un incidente stradale mentre era in vacanza a Mykonos, in Grecia. "L'abbiamo vista ...

Perugia, al via il bando per altri 18 allievi della Scuola di giornalismo radiotelevisivo

Al via il bando per la selezione dei 18 allievi della Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia. Le domande per partecipare al quindicesimo biennio devono essere presentate entro il prossimo 19 ...

