Vicesindaco della bergamasca critica Salvini senza mascherina: “Non fa la cosa giusta. Nella pandemia non ne hanno azzeccata mezza” (Di lunedì 27 luglio 2020) “Salvini non fa certo la cosa giusta. Soprattutto visto che è un senatore”. A Walter Semperboni, Vicesindaco di centrodestra di Valbondione in Val Seriana, non va giù che il leader della Lega si rifiuti di indossare la mascherina. Anche i commessi del Senato hanno ripreso Salvini, ma niente. Lui ha continuato imperterrito in prima fila a seguire il convegno organizzato da Sgarbi e Siri, tesi di fondo che il Covid non c’è più. Ma Semperboni il Covid l’ha visto da vicino, perché la Val Seriana, in provincia di Bergamo, ha il triste primato di esser stata la zona più colpita d’Italia. Anche suo padre è morto per il coronavirus. Così il Vicesindaco, in ... Leggi su ilfattoquotidiano

GiovanniBussett : RT @fattoquotidiano: Vicesindaco della bergamasca critica Salvini senza mascherina: “Non fa la cosa giusta. Nella pandemia non ne hanno azz… - gigi_gno : Vicesindaco della bergamasca critica Salvini senza mascherina: “Non fa la cosa giusta. Nella pandemia non ne hanno… - Alemilanista86 : RT @fattoquotidiano: Vicesindaco della bergamasca critica Salvini senza mascherina: “Non fa la cosa giusta. Nella pandemia non ne hanno azz… - ValerioPagnotta : RT @fattoquotidiano: Vicesindaco della bergamasca critica Salvini senza mascherina: “Non fa la cosa giusta. Nella pandemia non ne hanno azz… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Vicesindaco della bergamasca critica Salvini senza mascherina: “Non fa la cosa giusta. Nella pandemia non ne hanno azz… -

Ultime Notizie dalla rete : Vicesindaco della Vicesindaco della bergamasca critica Salvini senza mascherina: “Non fa la cosa giusta Il Fatto Quotidiano Passa la mozione per l'aumento delle rastrelliere: fra i voti contrari anche quello del sindaco Masci

Il consiglio comunale ha approvato questa mattina 27 luglio la mozione presentata dal centrosinistra su proposta del consigliere Frattarelli, riguardante l'invito ad aumentare le rastrelliere per gli ...

Sante Stefano Belbo comune sempre più inclusivo: inaugurato un nuovo parco giochi adatto a tutti i bimbi

È stato inaugurato un nuovo gioco inclusivo all’interno del Parco Lions “Luciano Ciriotti” di via Cesare Pavese a Santo Stefano Belbo. Il taglio del nastro è stato fatto dal vicesindaco vicario, Laura ...

Il consiglio comunale ha approvato questa mattina 27 luglio la mozione presentata dal centrosinistra su proposta del consigliere Frattarelli, riguardante l'invito ad aumentare le rastrelliere per gli ...È stato inaugurato un nuovo gioco inclusivo all’interno del Parco Lions “Luciano Ciriotti” di via Cesare Pavese a Santo Stefano Belbo. Il taglio del nastro è stato fatto dal vicesindaco vicario, Laura ...