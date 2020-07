Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2020 ore 19:45 (Di lunedì 27 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 27 LUGLIO 2020 ORE 19.20 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI AD UN NUOVO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA A1 Roma-NAPOLI DOVE PERMANGONO INCOLONNAMENTI A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEL POMERIGGIO TRA FROSINONE E ANAGNI IN DIREZIONE Roma CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN FILA TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD TRAFFICO SCORREVOLE INVECE IN CARREGGIATA INTERNA. PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI RALLENTA TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO. A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE FINO AL 3 AGOSTO, PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE, SONO CHIUSE LE CORSIE DI MARCIA LENTA E VELOCE TRA FIORENTINI E TOGLIATTI, IN USCITA DA ... Leggi su romadailynews

