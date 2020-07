Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2020 ore 17:15 (Di lunedì 27 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 27 LUGLIO 2020 ORE 16.20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI AD UN NUOVO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LAURENTINA E PONTINA IN ESTERNA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA LURENTINA E PIU’ AVANTI TRA LA TUSCOLANA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI STA IN CODA TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO. A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE FINO AL 3 AGOSTO, PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE, SONO CHIUSE LE CORSIE DI MARCIA LENTA E VELOCE TRA FIORENTINI E TOGLIATTI, IN USCITA DA Roma. APERTA SOLO LA CORSIA DI SORPASSO E DEVIATI I MEZZI COTRAL. RESTA CHIUSA AL TRAFFICO, IN QUESTO CASO PER ... Leggi su romadailynews

