Via Apriliana, perde il controllo della moto: 41enne sbalzato sull’asfalto, è grave (Di lunedì 27 luglio 2020) Sono forse state le cattive condizioni della strada o una disattenzione a far perdere il controllo della sua moto a un 41enne che ieri stava percorrendo via Apriliana. L’uomo, originario di Aprilia ma residente a Roma, dopo aver sbandato è volato dal mezzo e ha sbattuto violentemente la testa a terra. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che lo hanno trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Città di Aprilia, dove il 41enne è stato sottoposto a un intervento d’urgenza. LEGGI ANCHE: Via Apriliana dissestata, la denuncia del Comitato borghi Rurali I rilievi relativi all’incidente sono stati effettuati dalla ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Via Apriliana, perde il controllo della moto: 41enne sbalzato sull’asfalto, è grave - zazoomblog : Via Apriliana dissestata la denuncia del Comitato borghi Rurali - #Apriliana #dissestata #denuncia - CorriereCitta : Via Apriliana dissestata, la denuncia del Comitato borghi Rurali -

Ultime Notizie dalla rete : Via Apriliana Ancora grave il 41enne coinvolto nell'incidente in via Apriliana sud Il Caffè.tv Via Apriliana dissestata, la denuncia del Comitato borghi Rurali

Ormai è diventata un’importante arteria, visto che collega la Stazione ferroviaria di Campoleone a via Laurentina passando da via Pontina, ma via Apriliana resta una “strada di campagna” sotto il prof ...

Lanuvio / Aprilia: l’impegno del Comitato di Quartiere Bellavista: “Da dormitorio a quartiere vero, con verde e servizi”

Di recente una delegazione del Comitato di Quartiere Bellavista, di Lanuvio ed Aprilia, ha incontrato Sindaco e Giunta comunale apriliana, introducendo la propria idea di un nuovo quartiere rigenerato ...

Ormai è diventata un’importante arteria, visto che collega la Stazione ferroviaria di Campoleone a via Laurentina passando da via Pontina, ma via Apriliana resta una “strada di campagna” sotto il prof ...Di recente una delegazione del Comitato di Quartiere Bellavista, di Lanuvio ed Aprilia, ha incontrato Sindaco e Giunta comunale apriliana, introducendo la propria idea di un nuovo quartiere rigenerato ...