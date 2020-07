Veleni nella Lega, Campana non si ferma: “Sono una vittima della malagiustizia” (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiQuando ha letto la rassegna stampa, stamattina, Ciro Campana non credeva ai suoi occhi. Su un quotidiano napoletano, infatti, gli è stato dedicato un intero articolo. Si parlava di “imbarazzo” nella Lega per la sua probabile candidatura alle regionali, di “candidature discutibili”, di “questione morale”. Di “notevoli risorse messe in campo” in campagna elettorale.Tutto ciò, per una vecchia vicenda giudiziaria, risalente al 1994, quando l’imprenditore fu coinvolto in una operazione anticamorra della magistratura. Fu arrestato, Campana; scontò anche alcuni giorni in carcere, poi fu liberato. Il suo processo, durato 12 anni, si è concluso nel 2006 con la piena assoluzione. La Procura non ha fatto nemmeno appello, e Campana si è visto ... Leggi su anteprima24

