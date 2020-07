Vardy nella storia della Premier League: è il capocannoniere ‘più vecchio’ di sempre (Di lunedì 27 luglio 2020) 33 anni e non sentirli. Jamie Vardy stupisce tutti e si aggiudica il Golden Boot, il premio che spetta al capocannoniere della Premier League. L'attaccante del Leicester, nonostante la delusione per il mancato arrivo nelle posizioni per la Champions League, ha comunque potuto festeggiare il clamoroso traguardo raggiunto. Non solo. Grazie ai suoi gol è diventato anche il vincitore più vecchio del trofeo.Vardy da record: meglio di Drogbacaption id="attachment 452461" align="alignnone" width="594" Vardy (getty images)/captionZero gol fatti nell'ultimo turno di campionato, ma i suoi rivali non sono comunque riusciti a superarlo. Vardy si aggiudica il trofeo di capocannoniere della ... Leggi su itasportpress

Vardy nella Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Vardy nella