Valorizzazione dei Beni culturali | accordo Comune Roma e Unindustria

Roma (ITALPRESS) – Roma e Unindustria insieme per valorizzare, conservare e mantenere il patrimonio artistico, culturale e architettonico della Capitale. Il sindaco Virginia Raggi ed il presidente di Unindustria, Filippo Tortoriello, hanno firmato, nella Sala della Protomoteca, un protocollo d'intesa che permetterà agli associati industriali laziali di potere partecipare alla Valorizzazione del patrimonio Unesco tramite iniziative di mecenatismo e sponsorizzazioni. Unindustria si impegna a presentare proposte di sponsorizzazione di progetti e iniziative culturali e a promuovere, fra i propri associati, la ricerca di soggetti interessati a collaborare con Roma, tutto finalizzato alla realizzazione di interventi da parte della Sovrintendenza

