Valorizzazione beni culturali, accordo comune Roma-Unindustria (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma e Unindustria insieme per valorizzare e conservare il patrimonio artistico, culturale e architettonico della Capitale. Il sindaco Virginia Raggi ed il presidente di Unindustria, Filippo Tortoriello, hanno firmato, nella Sala della Protomoteca, un protocollo d’intesa che permetterà agli associati industriali laziali di potere partecipare alla Valorizzazione del patrimonio Unesco tramite iniziative di mecenatismo e sponsorizzazioni. vbd/mrv/red L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

“Ripartiamo dai programmi e dai progetti avviati in questi anni, con sempre più voglia di rilanciare i nostri luoghi. In un momento non semplice per il comparto turistico e a fronte di una timida riap ...Roma e Unindustria insieme per valorizzare e conservare il patrimonio artistico, culturale e architettonico della Capitale. Il sindaco Virginia Raggi ed il presidente di Unindustria, Filippo Tortoriel ...