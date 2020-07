Valentina Autiero si chiude nel silenzio | Estate solitaria dopo Uomini e Donne (Di lunedì 27 luglio 2020) È un’Estate solitaria per Valentina Autiero, la quale si chiude nel silenzio e preferisce passare del tempo solo con se stessa. Cosa succede alla dama di Uomini e Donne? Uomini e Donne è sospeso per la pausa estiva ormai da oltre un mese. Quella che si è conclusa è stata una stagione intensa al dating … L'articolo Valentina Autiero si chiude nel silenzio Estate solitaria dopo Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Uomini e Donne è sospeso per la pausa estiva già da oltre un mese e la curiosità su cosa accadrà alle dame e ai cavalieri del trono over nella nuova edizione sta già crescendo. Mentre diverse voci si ...Uomini e Donne è sospeso per la pausa estiva ormai da quasi due mesi e inizia a salire la curiosità verso ciò che potrebbe accadere nella nuova edizione in partenza da settembre. I telespettatori di C ...