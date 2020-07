Valencia, annunciato il nuovo allenatore – VIDEO (Di lunedì 27 luglio 2020) ¡𝗘𝗠𝗣𝗘𝗭𝗔𝗠𝗢𝗦! pic.twitter.com/C7PQQidDmX — Valencia CF 🦇💯 #AMUNTWorld 🌍 (@Valenciacf) July 27, 2020 Il Valencia ha annunciato il nome del nuovo allenatore: si tratta di Javi Garcia, ex di Watford, Rubin Kazan e Malaga Il Valencia ha rotto gli indugi e annunciato ufficialmente il nome del nuovo allenatore per la stagione 2020/21, dopo l’esonero di Albert Celades. Si tratta di Javi Garcia, ex tecnico di Watford, Rubin Kazan e Malaga. In attesa del comunicato, la società spagnola ha voluto dedicare un VIDEO di presentazione a Javi Garcia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Valencia annunciato Ufficiale: Javi Gracia è il nuovo allenatore del Valencia alfredopedulla.com Valencia, l’annuncio ufficiale sul nuovo allenatore

Il Valencia questa sera ha annunciato ufficialmente chi sarà l’allenatore che guiderà la squadra nella prossima stagione. Secondo quanto si apprenda da una nota ufficiale del club, la guida tecnica de ...

Renault Twingo – La serie speciale Vibes annuncia il debutto della variante elettrica

In occasione del lancio sul mercato della Twingo Electric, la Renault ha realizzato la serie speciale Vibes. Questo allestimento sarà proposto in edizione limitata ed è caratterizzato da scelte cromat ...

Il Valencia questa sera ha annunciato ufficialmente chi sarà l’allenatore che guiderà la squadra nella prossima stagione. Secondo quanto si apprenda da una nota ufficiale del club, la guida tecnica de ...In occasione del lancio sul mercato della Twingo Electric, la Renault ha realizzato la serie speciale Vibes. Questo allestimento sarà proposto in edizione limitata ed è caratterizzato da scelte cromat ...