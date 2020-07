Vaccino Coronavirus: quando arriva e quanto costerà (Di lunedì 27 luglio 2020) Il Vaccino contro il Coronavirus potrebbe arrivare già il prossimo gennaio. Il prezzo si aggirerebbe sui 2-3 euro a dose e sarà disponibile anche in farmacia. Il Vaccino anti Covid che si sta sperimentando a Oxford funziona, dà risultati incoraggianti e se tutto dovesse procedere per il meglio potrebbe essere disponibile già all’inizio del prossimo anno. Dall’Inghilterra infatti arrivano notizie di cauto ottimismo circa l’efficacia della cura contro il Coronavirus. Stando alle parole del presidente dell’Irbm di Pomezia (società che sta collaborando allo sviluppo della cura), Piero Di Lorenzo, il Vaccino anti Coronavirus potrebbe essere già commercializzato dal prossimo gennaio ... Leggi su bloglive

