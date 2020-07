Vaccino anti-Covid, il presidente dell’azienda di Pomezia: «Costerà circa 3 euro e da gennaio potrebbe essere in farmacia» (Di lunedì 27 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (27 luglio)Se in Italia gli esperti continuano a litigare se il Coronavirus abbia perso o meno carica virale, un punto sembra mettere tutti d’accordo: fino all’arrivo del Vaccino l’emergenza non sarà finita. antidoto a cui sta lavorando la Oxford University in collaborazione con la Irbm di Pomezia e la multinazionale farmaceutica inglese AstraZeneca. Ma quando arriverà il ChAdOx1, questo il nome del Vaccino anti-Covid? A dare delle indicazioni più precise su tempi e costi è il presidente dell’azienda di Pomezia, Piero Di Lorenzo, che, in un’intervista a Libero, si dice ottimista e afferma che già entro settembre dovrebbe finire la ... Leggi su open.online

