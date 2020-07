Vaccino anti coronavirus, l'annuncio: "In farmacia da gennaio" (Di lunedì 27 luglio 2020) Alberto Giorgi L’annuncio del presidente dell’Irbm di Pomezia Piero Di Lorenzo accende la speranza: "Due miliardi di dosi in dodici mesi". Il costo del Vaccino? Due-tre euro Mancano cinque mesi e una manciata di giorni alla fine di questo difficile 2020. L’anno bisesto passerà alla storia per essere stato l’anno della pandemia di coronavirus, che ha fatto quasi 650mila vittime in tutto il mondo, costringendo il mondo al lockdown. Il 2021, però, dovrebbe partire nel segno della speranza e della rinascita: a gennaio, infatti, arriverà il Vaccino contro il Covid-19. A sostenerlo Piero Di Lorenzo, il presidente dell’Irbm di Pomezia, istituto di ricerca specializzato in scienza biomedica e chimica organica. Intervistato da Libero, il numero uno ... Leggi su ilgiornale

mauroberruto : In 24h #RecoveryFund e ottime notizie sul vaccino anti Covid-19. Se oggi arrivasse anche la notizia ufficiale che l… - PulitiElena : RT @fanpage: Ci siamo. Il vaccino anti-Covid sarà pronto all'inizio del 2021, parola del presidente dell’Irbm di Pomezia che sta realizzand… - fanpage : Ci siamo. Il vaccino anti-Covid sarà pronto all'inizio del 2021, parola del presidente dell’Irbm di Pomezia che sta… - Agenzia_Ansa : RT @AnsaScienza: #Vaccino anti #COVID?19 Covid, io volontaria per il test con virus. Ricercatrice italiana a #ANSAScienza - AnsaScienza : #Vaccino anti #COVID?19 Covid, io volontaria per il test con virus. Ricercatrice italiana a #ANSAScienza… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino anti Virus, il vescovo ortodosso russo Hilarion si offre come cavia: proverà il vaccino anti-Covid su se stesso Il Messaggero Vaccino anti-Coronavirus, Di Lorenzo (Irbm) annuncia: “In commercio all’inizio del 2021”

Entro l'inizio del 2021 il vaccino anti-Coronavirus, messo a punto dall'Università di Oxford in collaborazione con l'Irbm di Pomezia, sarà finalmente in commercio. Ciò significa che entro l'anno succe ...

Coronavirus, ricercatrice italiana e il vaccino: «Mi offro volontaria per la sperimentazione»

PISA - «Mi offrirei come volontaria»: non ha dubbi Agnese Lanzetti: ricercatrice, 31 anni, la laurea all'Università di Pisa, un dottorato negli Stati Uniti e in attesa di proseguire un suo progetto a ...

Entro l'inizio del 2021 il vaccino anti-Coronavirus, messo a punto dall'Università di Oxford in collaborazione con l'Irbm di Pomezia, sarà finalmente in commercio. Ciò significa che entro l'anno succe ...PISA - «Mi offrirei come volontaria»: non ha dubbi Agnese Lanzetti: ricercatrice, 31 anni, la laurea all'Università di Pisa, un dottorato negli Stati Uniti e in attesa di proseguire un suo progetto a ...