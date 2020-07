Vacanze in mezzo alla natura: è il momento della Valle d’Aosta (Di lunedì 27 luglio 2020) La più piccola regione italiana è tra quelle che possono riservare le migliori sorprese, specie in quest’anomala estate post Covid in cui spazi aperti e niente caos sono il mantra delle vacanze. Perché la Valle d’Aosta è uno spettacolo della natura con i quattro giganti delle Alpi – il Monte Bianco, il Cervino, il Rosa e il Gran Paradiso – che incorniciano boschi, pascoli e villaggi. E anche perché questi luoghi di grande bellezza offrono a tutti, e non solo agli alpinisti navigati, un’opportunità in più per assaporare la vacanza in montagna d’estate dedicandosi allo sport, o semplicemente rilassandosi e godendosi panorami unici. Leggi su vanityfair

melancodio : RT @TazzannoNaZinna: Bello quando parti per le vacanze e tutto fiero dici “a me non serve il navigatore, ho il senso dell’orientamento ;)”… - Roseinfiore : RT @TazzannoNaZinna: Bello quando parti per le vacanze e tutto fiero dici “a me non serve il navigatore, ho il senso dell’orientamento ;)”… - BiondaBipolare : RT @TazzannoNaZinna: Bello quando parti per le vacanze e tutto fiero dici “a me non serve il navigatore, ho il senso dell’orientamento ;)”… - Gb13Giovanna : RT @SempreLibero2: Sto trascorrendo immeritatamente delle vacanze in un paesino della mia Calabria. Ho chiesto ad un ortolano che avrei vol… - palinaciani : RT @TazzannoNaZinna: Bello quando parti per le vacanze e tutto fiero dici “a me non serve il navigatore, ho il senso dell’orientamento ;)”… -

Ultime Notizie dalla rete : Vacanze mezzo Boom delle vacanze in barca. Qui siti e app per organizzarle (anche all’ultimo) Wired Italia Positiva al Covid dopo la vacanza a Capri: «Sempre con la mascherina, ma non ha fermato il virus»

Parla la 33enne di Capannori dalla stanza dell’albergo sanitario in cui l’Asl l’ha mandata per evitarle contatti con i familiari LUCCA. «Ho sempre indossato la mascherina e rispettato la distanza, ma ...

Fedele: "Ritiro Napoli villaggio vacanze, fanno caccia al tesoro e karaoke con l'animatore"

Enrico Fedele, ex procuratore e dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del programma radiofonico 'Marte Sport Live', trasmissione di approfondimento sui temi caldi in casa ...

Parla la 33enne di Capannori dalla stanza dell’albergo sanitario in cui l’Asl l’ha mandata per evitarle contatti con i familiari LUCCA. «Ho sempre indossato la mascherina e rispettato la distanza, ma ...Enrico Fedele, ex procuratore e dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del programma radiofonico 'Marte Sport Live', trasmissione di approfondimento sui temi caldi in casa ...