Usa, “l’uragano Hanna ha distrutto una parte del muro di Trump al confine con il Messico”: il video che sta facendo il giro del mondo (Di lunedì 27 luglio 2020) Un video che sta facendo il giro dei social mostra gli effetti dell’uragano Hanna che in queste ore si sta abbattendo sugli Stati Uniti del sud, in particolare sul Texas. Nelle immagini le forti raffiche di vento distruggono “una parte del muro voluto da Donald Trump al confine con il Messico” per evitare le migrazioni irregolari, e da lui stesso definito “indistruttibile“. La notizia è stata diffusa da quotidiani locali messicani, e, secondo i media statunitensi è in corso di verifica da parte del governo americano. L'articolo Usa, “l’uragano Hanna ha distrutto una parte del muro di Trump al ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Usa, “l’uragano Hanna ha distrutto una parte del muro di Trump al confine con il Messico”: il video che sta facendo… - Noovyis : (Usa, “l’uragano Hanna ha distrutto una parte del muro di Trump al confine con il Messico”: il video che sta facend… - Kalmha : @AdrianaSpappa E quando l'uragano chiama lo Stato USA risponde con una collaudata serie di interventi precisi ed ef… - KeblogIT : L'”indistruttibile” muro di Trump collassa sotto l’uragano Hanna e il video diventa virale - SkyTG24 : Usa, allerta per l'uragano Douglas: potrebbe colpire le Hawaii. FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Usa “l’uragano Coronavirus, Trump: «La pandemia può durare fino ad agosto, rischiamo la recessione». Per Wall Street peggior... Corriere della Sera