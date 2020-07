Urgenti nuove misure per assicurare l'importante contributo delle biomasse nel mix energetico al 2030 (Di lunedì 27 luglio 2020) (Roma, 27.07.2020) - Le Associazioni delle biomasse siglano per la prima volta un documento unitario per chiedere al Governo di rimettere al centro dell'agenda politica il comparto delle bioenergie. Un settore che produce energia rinnovabile e soprattutto promuove sviluppo locale e presidio del territorio nelle aree cosiddette “interne e marginali”. Le Associazioni esprimono forte preoccupazione per il futuro del settore. Secondo AIEL, Associazione Italiana Energie Agroforestali, EBS, Associazione italiana dei produttori di Energia da biomasse Solide, Elettricità Futura, la principale Associazione del mondo elettrico italiano e FIPER, Federazione Italiana dei Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili, risulta prioritario un intervento per il mantenimento dell'attuale capacità di generazione ... Leggi su iltempo

Duecentocinquantamila euro per aiutare le aziende del territorio messe in ginocchio a causa della pandemia. Un fondo, sotto l’egida di San Giuseppe Lavoratore, è stato costituito dalla diocesi di Ales ...

VENEZIA Un esercito di braccianti in arrivo dall’estero, Romania in primo luogo: circa 14 mila persone. Il cui compito, ogni stagione, è semplice ma fondamentale: vendemmiare. E consentire alle cantin ...

