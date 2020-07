Uomini e Donne, ricordate il tronista Samuele Mecucci? A 46 anni [FOTO] (Di lunedì 27 luglio 2020) Negli anni, tantissimi volti hanno attraversato la soglia degli studi Mediaset per raggiungere l’ambito trono di ‘Uomini e Donne’. Il dating show più famoso d’Italia, ha rivoluzionato il modo di corteggiare. In molti sono usciti dal programma con al proprio fianco la persona che desideravano trovare. Al contrario per altri, che hanno vissuto un’esperienza a dir poco insoddisfacente. Una vicenda che fece scalpore, risale a ben 10 anni fa, quando a corteggiare la tronista Monica Pisano c’era Samuele Mecucci. Correva l’anno 2010 e Samuele si presentava negli studi di ‘Uomini e Donne’ come corteggiatore. Non fu scelto ma dopo poco ottenne da Maria De Filippi la ... Leggi su velvetgossip

