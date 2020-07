Uomini e Donne news Ramona: “Momento difficile”, sfogo sulla gravidanza (Di lunedì 27 luglio 2020) Ramona Amodeo e il marito Luca sono in piena fase trasloco ed è stata proprio lei a raccontarlo ai suoi follower in questi caldissimi giorni d’estate. L’ex tronista di Uomini e Donne sta mostrando una pazienza e una forza non indifferenti, soprattutto se pensate che nonostante la gravidanza si sta occupando anche del trasferimento che – … L'articolo Uomini e Donne news Ramona: “Momento difficile”, sfogo sulla gravidanza proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

robersperanza : A Brescia. In Piazza della Loggia. Per dire grazie alle donne e agli uomini del nostro Servizio Sanitario Nazionale. - GiovanniToti : Questa sera diciamo grazie a tutti coloro che stanno compiendo un’impresa straordinaria: restituire a Genova e la L… - matteosalvinimi : Chi sbaglia, paga: vale per tutti e anche per le Forze dell'ordine. Ma l’eventuale errore di pochi non sia la scusa… - cwtchhes : RT @louisahoy_: gli etero: ma due donne o due uomini devono baciarsi a casa loro, possono traumatizzare i bambini sempre gli etero: (vi r… - alwaysucherry : RT @louisahoy_: gli etero: ma due donne o due uomini devono baciarsi a casa loro, possono traumatizzare i bambini sempre gli etero: (vi r… -