Unreal Engine per riempire gli stadi vuoti? Ci pensa Fox Sports (Di lunedì 27 luglio 2020) A causa dell'epidemia di Coronavirus, gli stadi americani sono praticamente vuoti ma Fox Sports (Network americano sportivo) ha avuto l'idea di creare spettatori virtuali tramite l'utilizzo dell'Unreal Engine."Abbiamo un piano per rendere le nostre trasmissioni della Major League Baseball identiche al periodo pre-covid. Non solo i fan possono essere personalizzati per supportare la loro squadra ma la folla può anche diminuire a seconda dell'andamento della partita" - ha dichiarato l'exec Brad Zager.Secondo il Network una partita senza spettatori potrebbe farla passare come una semplice partita di allenamento, per questo motivo ha incaricato la compagnia Silver Spoon di creare (utilizzando anche il motion capture) degli spettatori viruali.Leggi altro... Leggi su eurogamer

