Unical. Mario Caligiuri: la democrazia è minacciata dalle multinazionali, occorre un nuovo patto educativo (Di lunedì 27 luglio 2020) “La democrazia è minacciata dallo strapotere nel mondo delle multinazionali: occorre un nuovo patto educativo”. Questo è in sintesi il messaggio che il Presidente della Società Italiana di Intelligence, Mario Caligiuri, ha espresso nel corso del webinar sul rapporto tra multinazionali, mafie e democrazia nel XXI secolo, organizzato dal Laboratorio didattico di Pedagogia dell’Antimafia, attivo presso il Corso di studi in Scienze dell’Educazione del Dipartimento di Culture, Educazione e Società dell’Università della Calabria. Il seminario, introdotto da Giancarlo Costabile, è stato promosso per studiare le argomentazioni presentate ... Leggi su laprimapagina

TORANO CASTELLO - Franco Corbelli adesso guarda al futuro. Ed in particolare all’Università della Calabria per la quale la fermata del Frecciargento nella Valle del Crati rappresenta certamente un’opp ...

