Una Vita, spoiler martedì 28 luglio 2020: Marlen vuole uccidere Alfredo (Di lunedì 27 luglio 2020) Cosa succederà nella puntata di Una Vita in onda su Canale 5 martedì 28 luglio 2020? Alfredo sarà in pericolo per via della proposta criminale di Marlen, mentre Marcelina sarà sempre più adirata con Servante. Acacias ha visto il ritorno di Genoveva, dopo la morte di Samuel, con il misterioso Alfredo. Se i vicini sono rimasti affascinati dalla personalità di Bryce, Felipe non si è fatto ingannare, sicuro che i due nascondano qualcosa. I sospetti dell’avvocato si sono fatti più solidi quando ha scoperto che Alfredo e Genoveva hanno convinto i vicini ad investire nel banco americano. Nelle puntate di Una Vita andate in onda in questi giorni, Genoveva è apparsa turbata. La Salmeron deve ... Leggi su kontrokultura

