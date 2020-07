Una vita anticipazioni: Marlene vuole far fuori Alfredo ma Genoveva ha un altro piano (Di lunedì 27 luglio 2020) Che cosa stanno nascondendo Genoveva e Alfredo? Abbiamo sentito dire l’uomo che la vita di Genoveva è nelle sue mani e che hanno un patto da portare avanti, ma di che cosa si tratta? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Una vita? Iniziamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama di domani 28 luglio 2020. Torna in onda una puntata inedita della soap di Canale 5, con nuovi fatti accaduti ad Acacias 38. Intanto Marcelina continua ad avere dei problemi mentre Ursula trama alle spalle di tutti… Non ci resta che scoprire cosa succederà nelle prossime puntate della soap…Bellita si prepara a partire per l’Argentina e a quanto pare, lascerà da sola Cinta ad Acacias 38, cosa combinerà la ragazza da sola? Scopriamo tutti i dettagli ... Leggi su ultimenotizieflash

