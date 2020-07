“Una semplice riunione di famiglia può regalarti il coma”, lo spot delle Canarie contro la diffusione del coronavirus fa il giro del mondo (Di lunedì 27 luglio 2020) Sta facendo il giro del mondo la campagna di comunicazione anti-Covid realizzata dalle Isole Canarie. Il video mostra una riunione familiare, un compleanno, e sottolinea i rischi che si corrono non rispettando le regole igieniche e di distanziamento sociale. Così anche un parente può diventare la causa del tuo “ultimo regalo”. L'articolo “Una semplice riunione di famiglia può regalarti il coma”, lo spot delle Canarie contro la diffusione del coronavirus fa il giro del mondo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

