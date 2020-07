Una moglie bellissima: trama, cast, location e streaming del film (Di lunedì 27 luglio 2020) Questa sera, 27 luglio 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Una moglie bellissima, film del 2007 diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni e con Rocco Papaleo e Laura Torrisi (ex compagna di Pieraccioni nella vita reale e madre di sua figlia). Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. trama Mariano Stoppani (Leonardo Pieraccioni), commerciante di frutta e verdura, è sposato con la bellissima Miranda (Laura Torrisi). I due vivono ad Anghiari, un piccolo paesino della Toscana, e formano una coppia solida e tranquilla, sognando di poter trasferire il commercio dalla propria bancarella ad un negozio vero e proprio. Mariano si divide tra il lavoro al mercato e le prove del musical Grease al piccolo ... Leggi su tpi

